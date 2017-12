Processus électoral : Abdoul Mbaye juge Seydou Nourou Bâ "incompétent" pour diriger les travaux

Après le Parti démocratique sénégalais (PDS), c’est au tour de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) de montrer qu’elle ne cautionne pas le choix porté sur l’ancien ambassadeur. «Je connais Seydou Nourou Bâ fonctionnaire sérieux et diplomate compétent. Par contre, je ne lui connais pas de compétence particulière en matière de processus électoral», soutient Abdoul Mbaye, interrogé par le quotidien Walfadjiri.



Pour l’ancien Premier ministre, «un arbitre fort. C’est une personne équidistante des parties en présence et capable de peser sur la définition d’un processus électoral clair et transparent ». Abdoul Mbaye, qui prend l’exemple des dernières législatives, ajoute que «l’arbitre fort doit également être capable de contester demain, un engagement de transparence trahi avec des conséquences pour ceux qui ne l’auront pas respecté».