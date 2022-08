Production de passeports, légalisation de documents : Les urgences de l’heure

Le président des Sénégalais de Florence et ses camarades souhaitent s’entretenir avec le président de la République, Macky Sall, lors de leur prochain séjour au Sénégal, prévu en décembre. Il s’agira, selon lui, de s’entretenir avec le chef de l’Etat sur le développement de la richesse culturelle du Sénégal en Italie, mais aussi sur des stratégies pour l’amélioration des conditions de séjour des Sénégalais en Italie. A en croire M. Sall, «les Sénégalais ont un problème de papiers. Beaucoup parmi nous sont en train de perdre leur titre de séjour faute de passeport». Et, notre interlocuteur de faire constater que d’une part c’est de la faute des Sénégalais et d’autre part, celle de l’Etat. «Dans toute l’Italie, c’est seulement à Milan qu’on trouve un Bureau des passeports (production du document). Ils font un travail louable à Milan mais ça ne suffit pas. La demande est supérieure à l’offre. En région de Toscane, on doit avoir un bureau des passeports», a-t-il plaidé. Pour M. Sall et ses camarades, il est d’un devoir moral pour le Président Sall de rapprocher les services de l’Administration des administrés pour permettre un renouvellement facile des passeports. L’audience souhaitée sera l’occasion d’aborder en outre cette lancinante question qui est loin de connaître son épilogue. Sur le renouvellement des passeports, le Président Macky Sall avait décidé d’envoyer des équipes mobiles en Italie pour le renouvellement des passeports des Sénégalais à la suite de la décision du gouvernement italien de procéder à des régularisations dans certains secteurs (agricole). A ce propos, Mamadou Sall informe que «tous les passeports qui ont été renouvelés ont une durée de 5 ans et non 10 comme cela a été promis par les autorités».



Jointes par téléphone, les autorités proches du dossier et du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur informent que toutes les dispositions ont été prises. Tout en soulignant que c’est au niveau du prestataire qu’il y a eu quelques blocages, qui ne tarderaient pas à être levés. Dans un autre registre et toujours sur l’obtention des papiers, Mamadou Sall n’a pas manqué de tancer le comportement «indigne» de l’ambassade d’Italie au Sénégal. Il demande aux autorités sénégalaises de prendre toute leur responsabilité par rapport à la pratique «mafieuse» qui se fait au casino où des «mafieux sénégalais exploitent» leurs compatriotes sénégalais établis en Italie en les escroquant. Par rapport à la Convention de la Haye, qui devrait entrer en vigueur au mois de décembre prochain, M. Sall a exhorté les autorités à tout faire pour, dit-il, «qu’on puisse faire la légalisation de nos dossiers au niveau du ministère des Affaires étrangères du Sénégal et non à l’ambassade d’Italie».

