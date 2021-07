Production de vaccins contre la Covid-19 : Le Sénégal et l’Equipe Europe trouvent un accord

Selon un communiqué de presse, la nouvelle usine devrait réduire la dépendance de l’Afrique à l’égard des importations, de vaccins, actuellement de 99 %, et renforcer sa résilience face à de futures pandémies.



Une occasion pour le président de la République du Sénégal, de se féliciter du soutien de l’équipe Europe et de l’ensemble des partenaires, y compris les Etats-Unis et le groupe de la banque mondiale, à la construction au Sénégal d’une usine de production de vaccins contre la Covid-19 et d’autres maladies endémiques.





Le président de la République du Sénégal, le commissaire européen en charge du marché intérieur, le directeur de la Banque européenne d’investissement, et les Etats-Unis ont signé des conventions de subventions pour un projet d’établissement d’une unité de production de vaccins à grande échelle ; cette décision s’est faite dans le cadre de l’initiative équipe Europe pour la fabrication et l’accès aux vaccins, aux médicaments et aux technologies de la santé en Afrique.



Ce projet va accroître sensiblement les capacités de production médicale et de vaccin de l’Afrique et réduire considérablement sa dépendance de l’extérieur où elle importe 99% de ses besoins en vaccin. L’institut Pasteur de Dakar va héberger un pôle régional de production ; ce mécanisme sera soutenu par le gouvernement du Sénégal et les partenaires financiers internationaux.



En annonçant les contrats signés aujourd’hui, Amadou Hott, Ministre de l’Économie du Sénégal, a déclaré : « Pour renforcer la lutte contre les pandémies en Afrique, le gouvernement sénégalais s’est engagé, entre autres, développer la production de vaccins contre la Covid-19 à l’Institut Pasteur de Dakar ».



« L’Afrique importe actuellement 99 % de ses vaccins. Mais avec l’accord conclu aujourd’hui, l’Équipe Europe aide le Sénégal à franchir une étape importante vers la production de ses propres vaccins et la protection des africains contre le Covid-19 et d’autres maladies. Nous ferons davantage. Il ne s’agit que de la première partie d’une initiative beaucoup plus vaste de l’Équipe Europe pour soutenir la production de médicaments et de vaccins en Afrique », a déclaré Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne.

