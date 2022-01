Production industrielle: L’Ansd note une hausse de 19,1% au 3e trimestre 2021

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

Selon le document, comparée à la période correspondante de 2020, l’activité industrielle est marquée par une hausse de la production de 19,1% au troisième trimestre 2021. Cette performance, explique l’Ansd est attribuable à l’augmentation de la production des industries environnementales (+62,2%), manufacturières (+18,7%), extractives (+17,6%) et de la production d’électricité, de gaz et d’eau (+9,1%). Sur les neufs premiers mois de 2021, ajoute la même source, la production totale s’est améliorée de 21,4% en référence à celle de l’année précédente.



«La hausse de la production des industries extractives est principalement liée à l’augmentation de la production de minerais métalliques (+25,4%). Quant à l’amélioration de la production manufacturière, elle est attribuable à la progression de celle des produits du raffinage et de la cokéfaction (+48,2%), agro-alimentaires

(+22,6%), manufacturiers (+39,7%), chimiques (+14,3%), ainsi que celle des autres industries », détaille l’Ansd.



Toutefois une baisse de la production est notée au niveau des produits du cuir travaillé (-55,9%), métallurgiques et de fonderie (-22,6%), textiles (-13,2%) et

du papier et carton (-10,1%). L’évolution de la production dans les industries environnementales est expliquée par la bonne performance de l’activité de collecte, de traitement et d’élimination de déchets (+62,6%). Le renforcement de la production « d’électricité, de gaz et d’eau » est principalement lié à la hausse de l’activité de production d’électricité et de gaz (+11,1%).



Adou Faye





Source : Dans sa « Note sur les évolutions économiques récentes » (Neer), l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) s’est penchée sur la production industrielle du Sénégal.Source : https://www.lejecos.com/Production-industrielle-L-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook