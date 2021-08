Production industrielle : Un accroissement de 27,3% hors égrenage de coton en juin 2021

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Cette évolution est attribuable à la performance notée dans la quasi-totalité des branches d’activités. Sur les six premiers mois de 2021, la production industrielle a progressé de 22,3% par rapport à la période correspondante de 2020.



La même source signale qu’en juin 2021, l’activité d’égrenage de coton est marquée par une absence de production, en liaison avec le cycle de production du coton.



Cependant, en cumul sur le premier semestre de 2021, la production totale d’égrenage de coton a augmenté de 26,4% en comparaison avec son niveau de la période correspondante en 2020.

Adou FAYE





Source : L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié un document portant sur l’Indice harmonisé de la production industrielle (Ihpi) pour le mois de juin 2021. Selon le document consulté par le Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos), en juin 2021, la production industrielle hors égrenage de coton s’est accrue de 27,3% relativement à la même période de 2020.Source : https://www.lejecos.com/Production-industrielle-Un...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos