Production industrielle au Sénégal : Une baisse de 6,8% relevée au mois d’avril

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juillet 2021

Ce fléchissement de la production du secteur industriel, confie-t-elle, est imputable essentiellement au repli des productions des industries « extractives » (-10,3%), manufacturières (-6,5%) et « électricité, gaz et eau » (-2,9%).

En revanche, relève l’Ansd dans son dernier rapport « Repères statistiques » consacré au mois d’avril 2021, l’Ihpi a enregistré une hausse de 18,8%, par rapport au mois d’avril 2020.

Bassirou MBAYE





En avril 2021, la production industrielle hors égrenage de coton, dont l'évolution est suivie à travers l'Indice harmonisé de la production industrielle (ihpi), s'est repliée de 6,8% par rapport au mois précédent. L'information est de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

