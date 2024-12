Production industrielle au Sénégal : Une hausse de 1,1% des prix enregistrée en octobre 2024

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information, cette évolution résulte du renchérissement des produits des industries extractives (+1,8%) et de ceux des manufacturiers (+1,0%).



Par ailleurs, ajoute l’Ansd, une stabilité des prix des produits des industries environnementales, ainsi que de l'électricité, eau et gaz, est notée sur la période sous revue.



En variation annuelle, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton augmentent de 1,9% en octobre 2024, sous l’effet, principalement, de l’accroissement de ceux des produits des industries extractives (+17,6%).



Cette hausse est atténuée par le repli des prix des produits manufacturiers (-2,7%) et de l’électricité, gaz et eau (-0,1%). Sur les dix premiers mois de 2024, souligne l’Ansd, les prix de production industrielle s’apprécient de 1,3% comparativement à leur niveau à la période correspondante de 2023.



S’agissant de l’égrenage de coton, les prix s’améliorent respectivement de 22,0% et 1,0% en variation mensuelle et variation annuelle. Toutefois, ils se contractent de 5,9% en cumul sur les dix premiers mois de 2024.

