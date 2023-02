Production industrielle hors égrenage de coton : Hausse de 10,5% en novembre

Cette hausse est expliquée par la bonne conduite de la production dans les industries extractives (+25,2%) et, dans une moindre mesure, dans les industries manufacturières (+8,7%), d’électricité, de gaz et d’eau (+1,9%) ainsi que dans les industries environnementales (+0,9%).



La même source fait savoir que la production industrielle hors égrenage de coton a également connu une progression de 0,2% en glissement annuel.



Bassirou MBAYE







