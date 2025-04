Production industrielle hors égrenage de coton : L’Ansd note un relèvement de 19,4% en février 2025

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution est imputable au bond des industries extractives (+60,8%), dû principalement à la prise en compte du démarrage de l'extraction de pétrole au Sénégal.



« L’accroissement de la production des industries environnementales (+27,1%) et, dans une moindre mesure, celle des industries manufacturières (+0,4%) a également renforcé l’évolution de la production industrielle sur la période sous revue », explique l’Ansd. En revanche, la production d’électricité et de gaz baisse de 1,9% sur la période. Sur le premier bimestre de 2025, la production industrielle s’améliore de 24,3%, par rapport à la période correspondante de 2024. S’agissant de l’activité d’égrenage de coton, elle est marquée par un accroissement de la production de 98,2%, en glissement annuel, en février 2025.



En référence au mois correspondant de 2024, la production des industries extractives enregistre un bond de 60,8% en février 2025, principalement en raison du démarrage de l'extraction du pétrole au Sénégal, ainsi qu'à la vigueur de l'activité d'extraction de minerais métalliques (+26,7%). En revanche, l’activité des autres industries extractives se rétracte de 2,0% sur la période sous revue. De même, la production au cours des deux premiers mois de 2025 s’est améliorée de 61,1%, comparativement à celle de la période correspondante de 2024.



Quant à la production des industries environnementales, elle se bonifie de 27,1% en février 2025 comparativement au même mois de 2024. Cette évolution est liée à la progression notée dans l’activité de traitement et d’élimination des déchets (+27,2%). Cependant, celle des activités de collecte des eaux usées et boues s’amoindrit de 62,9% sur la période sous revue. De même, la production au cours des deux premiers mois de 2025 s’est améliorée de 27,1%, comparativement à celle de la période correspondante de 2024.



Adou Faye

En février 2025, la production industrielle hors égrenage de coton se relève de 19,4%, relativement à celle de la même période en 2024.