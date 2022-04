Production industrielle hors égrenage de coton : L’activité s’est rehaussée de 3,4% en janvier

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette hausse est en liaison avec les rebonds notés sur la production des industries manufacturières (+5,8%) et celle des industries extractives (+3,1%).



En variation annuelle, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie fait savoir que la production industrielle s’est redressée de 1,7%.



Bassirou MBAYE

En janvier 2022, l’activité de la production industrielle hors égrenage de coton s’est rehaussée de 3,4% par rapport au mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Production-industrielle-ho...