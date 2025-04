Production manufacturière : Une augmentation de 0,4% enregistrée en février 2025

. Cette augmentation, informe l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), est attribuable, principalement, à la bonne tenue de l’activité de fabrication de papier et carton, des produits métallurgiques et de fonderie (+16,7%) et des produits du raffinage et de la cokéfaction (+12,7%). Toutefois, il est observé une chute de la fabrication des matériaux minéraux (-8,3%), des produits agroalimentaires (-4,8%) et des produits chimiques et pharmaceutiques (-1,5%) sur la période sous revue. Sur les deux premiers mois de 2025, la production des industries manufacturières s'accroît de 6,3%, comparativement à son niveau de la période correspondante en 2024.



En référence à la même période de 2024, note l’Ansd, la production d’électricité, de gaz et d’eau se rétracte de 1,9% en février 2025. Cette diminution est imputable à la baisse notée dans la production d’électricité et de gaz (-1,9%) et d’eau (-1,9%) sur la période sous revue. En cumul sur les deux premiers mois de l’année 2025, la production d’électricité, de gaz et d’eau progresse de 0,3%, comparée à celle de la période correspondante de 2024.



Selon l’Ansd, en février 2025, l’activité d’égrenage de coton est marquée par un renforcement de 98,2% de la production par rapport à la même période de l’année 2024. En cumul sur les deux premiers mois de 2025, la production totale d’égrenage de coton a également augmenté de 33,7%, en comparaison avec son niveau de la période correspondante en 2024.



Adou Faye



