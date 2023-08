Production minière au Sénégal : La valeur d’attapulgite et de l’or en hausse, le sel iodé et le zircon chutent

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2023 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Par contre, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) note que celle du sel iodé (-24,4%) et du zircon (-6,9%) ont connu un repli durant la période sous revue.



En glissement, la même source fait savoir que la production en valeur d’attapulgite (+12,5%) et de sel iodé (+5,7%) a augmenté, contrairement à celles de l’or (-9,4%) et du zircon (-9,2%) qui ont connu une contreperformance.



Bassirou MBAYE





Source : Au mois d’avril 2023, l’activité minière, suivie à travers la production des entreprises formelles du secteur, est marquée par une bonification, en variation mensuelle, de la production en valeur d’attapulgite (+21,0%) et de l’or (+2,2%).Source : https://www.lejecos.com/Production-miniere-au-Sene...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook