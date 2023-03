Production rizicole : Sédhiou première région avec 357 mille tonnes durant la campagne 2022-2023

«La production rizicole de la région de Sédhiou, durant la campagne agricole 2022-2023, s’est établie à 357 039,9 tonnes, en hausse de 22,3% par rapport à la précédente, en faveur d’un accroissement des superficies de 3,5%. Elle devient la première productrice de riz du Sénégal devant les régions de Kolda et Saint-Louis. Ces dernières ont enregistré des reculs respectifs de 9,7% et 38,4%, en liaison avec des replis, respectifs, des surfaces cultivées de 10,2% et 39,6% », informe la Dpee.



Concernant la production arachidière, précise la Dpee, la région de Kaffrine reste leader durant les cinq (5) dernières années. «Au titre de la campagne agricole 2022-2023, la quantité produite dans cette région est estimée à 304 185 tonnes, en baisse de 10,8%, en rythme annuel. Par ailleurs, les productions dans les régions de Kolda, Fatick et Kaolack se sont établies, respectivement, à 247 518,7 tonnes, 218 929,7 tonnes et 193 032,4 tonnes, en baisse, dans l’ordre, de 19,9%, 6,8% et 4,1%.



Durant cette campagne, des reculs de rendement sont enregistrés à Kaffrine (- 11,9%), Kolda (-22,4%), Fatick (-4,6%) et Kaolack (-7,2%) », détaille la même source.

