« Produire et Consommer local »: Le Chef de l’Etat exhorte à œuvrer pour l’ancrage national

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Août 2020

Le Chef de l’Etat a, également, invité les ministres concernés à œuvrer pour l’ancrage national de la politique du « Produire et Consommer local », et à prendre en compte le financement adéquat du « Programme Pays pour le Travail Décent », afin de consolider la modernisation du marché du travail.



Il a, enfin, demandé au Ministre du Tourisme et des Transports aériens, en relation avec le Ministre de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de la Culture et le Ministre de l’Artisanat, d’actualiser la Stratégie de promotion touristique de la Destination Sénégal.



