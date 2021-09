Produits de grande consommation-Application des nouveaux tarifs : Les contrôleurs traquent les boutiquiers récalcitrants Les inspections de contrôle du ministère du Commerce ont effectué hier, lundi 6 septembre 2021, une visite au niveau des boutiques de certains quartiers pour veiller à l’application de l’arrêté pris par l’Etat relative à la baisse des prix des denrées de premières nécessités, nous dit Sud quotidien.



Selon le Commissaire aux Enquêtes économiques et par ailleurs chef du Service du Commerce régional de Dakar, Serigne Diaw, les commerçants récalcitrants ont reçu une convocation pour passer au bureau du commerce régional afin de déclencher la procédure de sanction.



«Nous appelons tout le monde, boutiquiers et populations, au patriotisme économique. Parce que le patriotisme doit prévaloir dans ce que nous faisons. Si l’Etat renonce à 47 milliards F CFA, la population aussi doit jouer son rôle. Un registre de réclamation est ouvert au niveau du Service régional du Commerce de Dakar», prévient-il.



