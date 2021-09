Produits exportés : Les prix ont progressé de 1,4% en juillet 2021

Selon l’Ansd, cette hausse est liée à l’appréciation des prix des « produits minéraux » qui y ont contribué à +1,1 point de pourcentage, des « animaux vivants et produits du règne animal » (+0,6), des « métaux communs et ouvrages » (+0,2) et des « perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux » (+0,2). Toutefois, la diminution des prix des « produits des industries chimiques » et des « produits des industries alimentaires » a limité cette progression.



Rapportés au mois de juillet 2020, les prix des produits à l’exportation se sont relevés de 0,8%. Sur les sept premiers mois de 2021, ils ont augmenté de 0,3%, comparativement à la même période de 2020. Les prix des produits sous-jacents à l’exportation se sont relevés de 2,8% alors que ceux des produits volatils ont baissé de 1,4%. Par rapport au mois de juillet 2020, ils ont progressé, respectivement, de 4,9% et de 3,2%. Sur les sept premiers mois de 2021, les prix des produits sous-jacents ont diminué de 0,3% et ceux des produits volatils ont augmenté 6,1%, rapportés à ceux de la même période de 2020.



Dans la même dynamique, ajoute l’Ansd, les termes de l’échange sont ressortis à 1,15. Ce résultat est lié à la bonne tenue des « peaux, cuirs, pelleteries et ouvrage en ces matières » (2,75), des « chaussures, coiffures » (1,74), des « graisses et huiles animales ou végétales » (1,50) et des « produits des industries chimiques »

(1,44). Toutefois, les termes de l’échange des «produits minéraux » (0,98), des « métaux communs et ouvrages » (0,90) et des « bois et charbon de bois » (0.67) ont limité la compétitivité des produits exportés en juillet 2021.



