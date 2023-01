Produits importés : Baisse de 4,6% des prix au mois de novembre 2022

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution résulte principalement de la contraction des prix des «produits minéraux » qui y ont contribué à -4,8 points de pourcentage, des « animaux vivants et produits du règne animal » (-0,1), des « graisses et huiles animales ou végétales » (-0,1).



Cependant, ajoute l’Ansd, cette réduction des prix des produits importés est atténuée par le rebond de ceux des « produits du règne végétal » avec une contribution de (+0,4) et du « matériel de transport » (+0,2). Par rapport au mois de novembre 2021, les prix des produits importés ont progressé de 16,4%. Sur les onze premiers mois de 2022, les prix moyens des produits importés se sont relevés de 26,0%, relativement à ceux de la même période de 2021.



Les prix des produits sous-jacents et volatils à l’importation se sont contractés respectivement de 5,4% et 0,6%. En glissement annuel, précise l’Ansd, ils ont augmenté de 16,4% et 16,3% respectivement. Sur les onze premiers mois de 2022, leurs prix moyens ont progressé de 29,1% et 13,4%. Un fléchissement des prix des produits exportés Les prix des produits à l’exportation se sont repliés de 3,0%, au mois de novembre 2022, par rapport au mois précédent.



Cette baisse des prix est liée principalement à celle des prix des « produits minéraux » qui y ont contribué à -1,2 points de pourcentage, des « perles fines, pierres ou similaires, métaux précieux et ouvrages en ces matières » (-0,7), des «produits des industries chimiques » (-0,7) et des « animaux vivants et produits du règne animal » (-0,5). Cependant, la hausse des prix des « produits du règne végétal » (+0,2) et des « métaux communs et ouvrages » (+0,1), a amoindri ce repli. Rapportés au mois de novembre 2021, les prix des produits à l’exportation ont augmenté de 19,8%.



Sur les onze premiers mois de 2022, les prix moyens des produits expédiés ont progressé de 21,7%, relativement à ceux de la même période de 2021. Les prix à l’exportation des produits sous-jacents ont reculé de 3,4%, tandis que ceux des produits volatils ont augmenté de 2,7%. Par rapport au mois de novembre 2021, les prix des produits sous-jacents se sont appréciés de 23,0% alors que ceux des produits volatils ont chuté de 8,9%. Sur les onze premiers mois de 2022, leurs prix moyens se sont bonifiés respectivement de 23,8% et 3,9%, relativement à ceux de la même période de 2021.



Adou Faye



Au mois de novembre 2022, les prix des produits à l’importation ont baissé de 4,6%, comparés au mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Produits-importes-Baisse-d...