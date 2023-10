Produits importés venant de la France : Le business des puces, des punaises et des poux

Les exportations sénégalaises, c’est bien connu, ont toujours été en berne et la balance commerciale terriblement déséquilibrée, du fait des importations massives d’à peu près n’importe quoi. Des importations qui font le bonheur de la Douane et, donc, des finances publiques. Justement, nous avons une suggestion qui peut rapporter beaucoup de devises dans notre pays. Tout le monde sait en effet que le gouvernement français a lancé une véritable croisade contre les punaises de lits ou «matt ».



Des punaises qui ont envahi les domiciles, les établissements scolaires, les hôpitaux, les transports en commun. Le gouvernement français ne sait plus où donner de la tête face au fléau. Eh bien, le Sénégal a la solution, puisque notre pays dispose de véritables spécialistes du « fel, matt ak teeñ » (puces, punaises et poux) ! Ces bestioles proliférant chez nous, une grande expertise a été développée par des Baol-Baol pour les combattre. Il suffit d’envoyer des légions de ces gens combattre les punaises de lit en France, pour que les devises affluent. Rappelez-vous d’ailleurs ce fameux téléfilm où le défunt Babou Faye jouait justement le rôle d’un vendeur de « poudeur fel matt ak teeñ », en chantant « dina yokk fan dina yeungël ndig » !











