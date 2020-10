‘’Profanation' d’un cimetière catholique à Tivaouane : des acteurs recadrent les faits et appellent au calme Le fait relayé la semaine dernière portant sur la profanation d’un cimetière catholique à la ville de Tivaouane avait choqué plus d’un, que l’on soit musulman ou chrétien. Déjà que sa présence au sein de la cité religieuse musulmane de Tivaouane témoigne de cette concorde tant enviée entre musulmans et chrétiens du Sénégal, voir un cimetière profané, quelle que soit obédience religieuse est révoltant. Cependant, des acteurs de la ville sainte ont tenu à recadrer, appelant au calme.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Octobre 2020 à 20:29

En réalité cette présumée profanation résulte d’une fausse manœuvre d’une entreprise étrangère qui avait engagé des travaux. Selon leur constat, pour avoir été les premiers sur le lieu de repos de nos défunts, un pan du mur qui ceinture les lieux était tombé, mais aussi deux ou trois tombes endommagées.



C’est ainsi qu’ils ont saisi les autorités municipales et étatiques, avant d’engager des discussions avec les responsables de ces chantiers. Ces derniers ont non seulement présenté leurs excuses, après avoir expliqué le pourquoi de cette maladresse, mais aussi pris l’engagement ferme de réparer les dégâts dans un délai de trois jours. Des engagements qui ont été respectés.



Malheureusement sur les réseaux sociaux, des vidéos et images partagées avaient commencé à susciter de multiples commentaires, voire même des départages.



Les dégâts ont été réparés et des excuses présentées pour une erreur et non une mauvaise action ciblant volontairement une communauté des croyants, raison pour laquelle, ces acteurs qui veulent garder l’anonymat appellent tout le monde à la raison :

Le Sénégal est un et indivisible.



