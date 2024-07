Professeur Ahmadou Aly Mbaye un recteur hors paire

Les hommes passent, les institutions demeurent, pour certains d’un génie avéré le passage laisse une marque indélébile.



Des universitaires d’une dimension intellectuelle admise de tous ont marqué leur passage au poste de recteur de par leur top management et leur sens des responsabilités, parmi ces personnalités sus nommées figure le professeur Ahmadou ALY Mbaye.



Ahmadou Aly Mbaye actuel recteur que le brillant journaliste Magib Sène a présenté avec brio dans un article du site Dakar Midi, est le modèle de manager dont l’épaisseur intellectuelle et la vision justifient le rayonnement que l’université a connu sous son actuel magistère.



L’article en question a révélé un grand personnage qui a tracé une trajectoire sous tendue par une démarche scientifique garant du prestige que connaît l’université et dont il est un important actionnaire.



Toujours passé inaperçu, dieu sait que les propos justes et fidèles du talentueux Magib Sène ont littéralement blessé la modestie de notre Recteur.



Imbu des paradigmes du top management, professeur Ahmadou Aly Mbaye a donné à l’institution un rayonnement qui l’a propulsé au firmament des universités de référence.



En matière de course, on aurait pu parler de cheval gagnant tant dans l’environnement social comme pédagogique des avancées qualitatives ont été notées surtout dans des contextes pas toujours facilitateurs.



Ayant très tôt gravi les différents échelons de sa profession d’enseignant du supérieur, Pr Aly Mbaye n’a pas pour autant fait la grosse tête comme le font certains. Il a installé toute sa démarche dans les sillons de la modestie et du résultat en sourdine.



Brillant théoricien de l’économie informel, le professeur Aly Mbaye est l’un des rares universitaires à maîtriser la question mieux que nul autre pareil. Les économies africaines (dont la nôtre) ont besoin de ce type de chercheur dont les productions intellectuelles peuvent constituer la panacée au mal développement expliqué par une sous industrialisation pesante et un manque de maîtrise des exigences de l’activité cœur de leur métier.



Le flegme, la grande vision couplés au flaire gagnant qui charrient sa personne fait de notre recteur Aly Mbaye un winner qui donne du repentir à ses ennemis attardés aux détails de positionnement.



Nul Recteur n’a autant marqué l’université que le professeur Aly Mbaye. Son savoir problématique et son outillage intellectuel chevillés à une démarche rationnelle dans l’action lui valent ce grand succès objectif de tout manager.

Professeur, soyez tranquille vous avez répandu de tout temps la bonne graine, et à force de le faire votre semence a fini par tomber dans un sillon fertile qui a redoré le blason de notre université.



Einstein disait que les hommes de génie ont toujours rencontré la farouche opposition des médiocres, et le professeur Aly Mbaye est une illustration de ce brillant scientifique allemand.



Des âmes distraites, s’abreuvant dans les sources de la haine et des ruisseaux de la jalousie tentent vainement de le peindre sous une image négative aux antipodes de sa réelle personne.



Les préoccupations ne sont pas les mêmes et seules les personnes médiocres parlent de gens dit Socrate, vous vous orientez sur l’étoile donc vous ne pouvez guère détourner le regard. Vous êtes loin de ces clichés déformants propres aux petits types sans envergure ni retenue.



Notre édile est du genre humain qui sait la valeur du collaborateur à qui il donne une place centrale dans son environnement, un homme de partage, d’écoute, prompt à prendre la bonne décision.



Le succès certes, ne fait pas plaisir aux méchants qui envient et haïssent, c’est leur façon d’aimer, notre professeur est indifférent aux complots de ses irréductibles ennemis à la petite semelle ; il est du type qui même dans l’orage, apprend à danser sous la pluie au lieu d’attendre que celui-ci cesse.



Vous avez bien fait de ne point vous soucier de vos ennemis dont le combat est d’avance perdu, Georges Clemenceau disait que celui qui n’a pas d’ennemis n’a encore rien fait. Et surtout qu’on n’oublie pas que la bave du crapaud n‘atteint point la blanche colombe. Soyez tranquille Recteur, toutes les grandes actions ont une rétribution divine.



A l’instar des grands hommes, Professeur, vous avez fait votre piédestal et l’avenir se chargera de la statue comme par Victor Hugo.



Refusez Pr d'être l’homme à abattre ou la vache à traire, soyez toujours le cheval qui tire le char avec une déontologie sans commune mesure, une fermeté sans animosité, une élégance et une courtoisie sans faiblesse.

Ibrahima KA, secrétaire d'administration à la retraite