Professionnalisme, organisation éditoriale, financement : Financial Afrik obtient la certification « Journalism Trust Initiative » de Reporters sans frontières

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2024 à 23:01 | | 0 commentaire(s)|





Le processus évalue, entre autres, le professionnalisme du média, son organisation éditoriale, sa politique de protection des sources et des journalistes, la nature du financement, l’indépendance de la gouvernance et l’organisation juridique », renseigne la même source.



« Nous sommes ravis d’avoir reçu cette certification qui nous appelle à faire plus d’effort dans le sens du professionnalisme. Je dédie cette certification à notre communauté de lecteurs, à nos partenaires et à tout notre réseau de collaborateurs en Afrique et dans le monde », a déclaré Adama Wade, directeur de la publication.



Lancé en 2013 à Dakar, Financial Afrik s’est distingué par son intégrité, son analyse approfondie des phénomènes économico-financiers et sa couverture des enjeux africains et internationaux. «Son professionnalisme est marqué par la quête inlassable de l’information utile et un engagement profond envers l’intégration économique et financière du continent africain. Avec son mensuel imprimé en couleur saumon, édité à 15 000 exemplaires, son site web bilingue attirant quotidiennement 20 à 25 mille visiteurs, sa newsletter quotidienne gratuite de 50 000 abonnés, son canal audio-visuel, son espace Premium réservé aux initiés et une présence dynamique sur les réseaux sociaux, Financial Afrik a su construire une plateforme médiatique robuste et respectée », précise-t-on.

Adou FAYE Selon un communiqué de presse, avec cette certification, Financial Afrik et son pendant anglais Kapital Afrik ( www.kapitalafrik.com ) franchissent une nouvelle étape de leur développement. Cette certification, explique-t-on, est le fruit d’un processus qui repose sur un questionnaire de plusieurs questions par section. «Les réponses données par la direction du journal et des journalistes de la rédaction à une structure d’audit sont rendues publiques sur la plateforme Jti ( jti-app.com ) dans son rapport de transparence.Le processus évalue, entre autres, le professionnalisme du média, son organisation éditoriale, sa politique de protection des sources et des journalistes, la nature du financement, l’indépendance de la gouvernance et l’organisation juridique », renseigne la même source.« Nous sommes ravis d’avoir reçu cette certification qui nous appelle à faire plus d’effort dans le sens du professionnalisme. Je dédie cette certification à notre communauté de lecteurs, à nos partenaires et à tout notre réseau de collaborateurs en Afrique et dans le monde », a déclaré Adama Wade, directeur de la publication.Lancé en 2013 à Dakar, Financial Afrik s’est distingué par son intégrité, son analyse approfondie des phénomènes économico-financiers et sa couverture des enjeux africains et internationaux. «Son professionnalisme est marqué par la quête inlassable de l’information utile et un engagement profond envers l’intégration économique et financière du continent africain. Avec son mensuel imprimé en couleur saumon, édité à 15 000 exemplaires, son site web bilingue attirant quotidiennement 20 à 25 mille visiteurs, sa newsletter quotidienne gratuite de 50 000 abonnés, son canal audio-visuel, son espace Premium réservé aux initiés et une présence dynamique sur les réseaux sociaux, Financial Afrik a su construire une plateforme médiatique robuste et respectée », précise-t-on.







Source : Financial Afrik (www.financialafrik.com), média multi-support d’informations économiques et financières, annonce l’obtention de la certification «Journalism Trust Initiative » (Jti), une démarche initiée par l’Ong international Reporters sans frontières et conçue comme une norme professionnelle internationale Iso.Source : https://www.lejecos.com/Professionnalisme-organisa...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook