Profil: le parcours de Famara Ibrahima Sagna Famara Ibrahima Sagna, pourrait donc être le facilitateur du prochain dialogue national, selon plusieurs journaux, qui affirment que l’ex-ministre socialiste a été choisi par le Président Macky Sall. Mais qui est ce grand commis d’Etat dont le nom est à jamais inscrit dans l’histoire politique du Sénégal ?

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Né le 26 novembre 1938 à Ziguinchor, Famara Ibrahima Sagna a fait sa scolarité primaire à Ziguinchor, avant de poursuivre ses études secondaires et supérieures à Dakar et à Paris, notamment à l’Institut des hautes études d’outre-mer de Paris (nom donné par la France à l’ancienne École nationale de la France d’outre-mer à partir de 1958), section « Administration Générale », promotion « Charles de Gaulle » (15 juin 1961), note Senego.



Juriste de formation (droit public) au départ, administrateur civil, Famara Ibrahima Sagna devient également, analyste financier, après une formation post-universitaire en France et aux USA.



Ses débuts dans la gestion des Affaires de l’État



Administrateur civil, il occupa, aussitôt de retour au Sénégal, en 1962, des fonctions d’autorité dans l’administration sénégalaise, sous Me Valdiodio Ndiaye, ministre de l’Intérieur.



Il commença ainsi sa carrière à la Direction des Affaires politiques et administratives du ministère de l’Intérieur, comme administrateur mis à la disposition du Directeur.



Il occupa par la suite, dans le cadre de cette Direction, successivement les fonctions suivantes : Chef de bureau de la Police des associations, des débits de boissons, des jeux et des secours ; Chef de service de l’Administration générale (actuelle Direction de l’Administration Territoriale – DAGAT) ; et Directeur adjoint.



Il devint le premier Sénégalais Directeur de la Protection civile en juillet 1963 et effectua une formation rapide à l’École nationale de la protection civile à Nainville-les-Roches (France) et une mission d’information auprès du préfet Raoul, son homologue français.



Il quitta le ministère de l’Intérieur que dirigeait Abdoulaye Fofana, pour rejoindre le ministère de l’Enseignement technique, professionnel et de la Formation des cadres et devint Directeur de cabinet sous le ministre Émile Badiane.



Il fut par la suite, affecté au ministère des Finances que dirigeait Jean Collin, comme Adjoint au Directeur du Mouvement général des fonds, pour répondre à son ambition de se reconvertir à l’économie et aux finances.



Activités politiques



Famara Ibrahima Sagna est membre du Parti socialiste (PS) en janvier 1984, à la demande du Secrétaire général du PS de l’époque, le Président Abdou Diouf. À la suite du Congrès extraordinaire du PS des 20, 21, 24 janvier 1984, il devint Secrétaire national du Bureau politique du PS chargé des Affaires économiques et Président de la Commission des Affaires économiques et financières du comité central du parti.



Devenu ministre de l’Intérieur en 1990, il démissionna du PS pour pouvoir tenir la balance égale entre toutes les formations politiques du pays. Il organisa la réconciliation nationale grâce à cette démission portée à la connaissance des partis et de l’opinion.



Le dialogue fructueux avec l’opposition et la médiation entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, ont été les conséquences de cette réconciliation, qui aboutit à la formation d’un gouvernement de majorité présidentielle le 7 avril 1991.



Il devint ministre de l’Économie, des Finances et du Plan ce 7 avril 1991. Par la suite, tenant compte de certaines difficultés relationnelles entre lui et le Premier ministre Habib Thiam, Famara Ibrahima Sagna adressa une lettre au président de la République, le 30 novembre 1992, pour faire connaître sa décision d’arrêter sa participation au Gouvernement si, en cas de victoire du président Diouf aux élections de 1993, le Premier ministre en place devait être maintenu.



Après ces élections présidentielles et législatives de 1993, le Président Abdou Diouf décida en effet de maintenir son Premier ministre. Famara Ibrahima Sagna, à son tour, n’hésita pas une seconde à quitter le gouvernement pour convenances personnelles.



Mais des négociations amicales entre le Président de la République et Famara Ibrahima Sagna aboutirent à une proposition de nomination comme Président du Conseil économique et social. Après consultation de ses parents et de ses amis, Famara Ibrahima Sagna accepta le poste, fut nommé le 2 juin 1993 et devint le quatrième personnage de l’État.



Il convient de noter que depuis 1990, Famara Ibrahima Sagna n’appartient à aucun parti politique.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos