Programme: Anta Babacar Ngom prévoit de refonder l'école et ambitionne de construire 250 écoles coraniques

Dans son programme and liggeey Sénégal, Anta Babacar Ngom prévoit de refonder l'école, replacer l'élève au centre du système éducatif, revaloriser pleinement l'enseignant pour qu'après les études les jeunes puissent trouver un travail pour le développement du Sénégal.



Une fois élue, promet-elle, "j'organiserai les assises nationales de l'éducation et de la formation pour refonder notre model et mettre en place un conseil national de l'éducation et de la formation".



D'aprés elle, l'école sera obligatoire et gratuite de 3 à 16 ans, contribuant ainsi à lutter contre l'analphabétisme et favoriser l'équité d'accès à l'éducation.



Elle s'engage egalement à intégrer les maitres coraniques à l'éducation nationale et construire 250 MEDERSA (école coranique).