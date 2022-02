Programme "Choose Africa" : L’Afd a investi près de 3 milliards d’euros sur le continent africain

Selon le service économique régional d’Abidjan du ministère français de l’économie, des finances et de la relance française qui donne l’information, cet investissement dépasse l'objectif initial de 2,5 milliards d’euros.



Dans le détail, la même source indique que l'Afd a engagé 2,5 milliards d’euros sous forme de prêts ou de garanties à des institutions financières locales, 470 millions d’euros par des investissements en capital et 45 millions d’euros à travers un accompagnement technique.



Ces financements, déployés par des partenaires locaux, ont bénéficié à près de 26 000 Très petites entreprises (Tpe) et des Petite et moyennes entreprises (Pme) ainsi qu'à des dizaines de milliers de micro- entrepreneurs. Pour rappel, "Choose Africa" vise à renforcer l'entrepreneuriat en Afrique.



Bassirou MBAYE

Le 16 février 2022, le groupe de l'Agence française de développement (Afd) a annoncé avoir, au 31 décembre 2021, investi près de 3 milliards d’euros sur le continent africain en 4 ans dans le cadre du programme "Choose Africa".Source : https://www.lejecos.com/Programme-Choose-Africa-L-...