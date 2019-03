Programme "Choose Africa" : la France annonce plus de 1600 milliards pour les PME africaines d’ici 2022 Annoncé par le Président français Emmanuel Macron, le programme "Choose Africa", une initiative française pour accompagner les petites et moyennes entreprises, a été lancé ce matin à Dakar par le ministre français de l’Economie et des Finances, M. Bruno Le Maire. Le patron de Bercy a annoncé un financement de plus de 2,5 milliards d’euros, plus de 1600 milliards FCFA au profit des PME africaines d’ici 2022.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mars 2019 à 11:44 | | 0 commentaire(s)|

Selon Bruno Le Maire qui s’est adressé à la presse, « pour que les PME se développent, il faut un financement qui soit simple, pérenne et solide ». L’accompagnement du secteur privé en Afrique, selon lui, « doit passer par le financement de ces PME ». Voilà tout le sens, à l’en croire, du « caractère exceptionnel de ce financement de 2,5 milliards d’euros », soit plus de 1600 milliards FCFA, dont « 1 million d’euros en fonds propres et 1, 5 millions d’euros en dette et garantie ».



Ce programme qui représente selon le ministre français, une nouvelle manière de concevoir les relations entre la France et l’Afrique, et le Sénégal en particulier, sera mis en œuvre par l’Agence française de développement (AFD).



Toutefois Bruno Le Maire a appelé à cesser les critiques à l’encontre des grandes entreprises françaises, qui, a-t-il dit, « participent au développement du Sénégal », en créant notamment des emplois.



Il a également félicité le Sénégal pour son important bond qualitatif sur le plan économique, qui relève selon lui, plus d’un enthousiasme collectif que les dirigeants ont su créer, que de l’augmentation de sa croissance économique.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos