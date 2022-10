Programme Focus 2024 : Pastef Podor a tenu hier une journée de rencontre-concertation et de don de sang Dans le cadre du programme dénommé #Focus2024 la coordination départementale de Pastef Podor a organisé une journée de rencontre et concertation avec les membres des différentes sections, couplée d’un don de sang.

Oui, durant cette journée ils en ont profité pour organiser un séance de don de sang que les militants ont participé activement et dans la même dynamique.



Selon l’info et les images partagées par Pastef Les Patriotes/Podor, ils en ont profiter pour installer le bureau du nouveau bébé de pastef dénommé « Magi Pastef » avec comme coordonnateur le doyen Aliou Sall de Saldé et le bureau des femmes « jiguenu pastef » avec à sa tête Seynabou Sy de Ndioum



Et enfin les séances ayant tirés en longueur et la nuit s’annonçant ils ont décidé de reporter à une date ultérieure pour l’installation du bureau de la JPS









