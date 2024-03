Programme: Les propositions d'Idrissa Seck pour améliorer la gouvernance et la durabilité du secteur de la pêche

Pour améliorer la gouvernance et la durabilité du secteur de la pêche, le candidat Idrissa Seck, a, dans son programme, fait quelques propositions:



Promouvoir une gestion durable, la régénération et la résilience des secteurs halieutiques.



Développer des chaînes de valeur de biens et services halieutiques, maritimes et écosystémiques.



Promouvoir la pêche continentale, la pisciculture et l'aquaculture paysannes.



Mettre en place des instruments financiers adaptés aux besoins de la nouvelle politique d'économie bleue et de pêche du Sénégal.



Instituer une véritable licence de pêche artisanale, pour préserver les droits et intérêts des communautés de la pêche artisanale pour l'accès a la ressource



Renforcer les capacités de recherche et d'évaluation des stocks du nouvel Institut de Recherche Océanographique et de la Pêche du Sénégal qui sera créé.



Encourager la cogestion et la gouvernance participative des ressources marines et côtières.



Accentuer la mise en place effective des conseils locaux de pêche artisanale (CLPA) dans tous les sites de pêche, pour assurer l'implication de tous les acteurs dans la gouvernance locale du secteur de la pêche. Les CLPA verront leurs prérogatives élargies et leurs décisions avoir force de loi, car l'autorité administrative déconcentrée, les forces de l'ordre seront mieux impliquées.



Généraliser l'immatriculation, la géolocalisation et l'assurance pour toutes les pirogues de pêche artisanale et en faire des conditions nécessaires pour avoir une licence de pêche artisanale.



Faire du respect des normes de sécurité à bord de toutes les pirogues de pêche artisanale avec, notamment, le port obligatoire de gilet de sauvetage des équipages. Le respect des normes de sécurité sera une obligation non dérogatoire pour tous les navires qui évoluent dans notre espace maritime et dans les eaux continentales.



Professionnaliser les acteurs de la pêche, afin qu'ils intègrent les nouvelles exigences de durabilité, d'efficience et de résilience.



Augmenter le nombre d'Aires Marines Protégées (AMP) et renforcer leur rôle dans la conservation des ressources marines et côtières.



Réviser les codes de la pêche (maritime et continentale) et le code de l'environnement, pour les mettre à jour face aux enjeux de gestion durable et de résilience de notre espace maritime, surtout dans le contexte d'exploitation des hydrocarbures offshore et de toutes les menaces qui pèsent sur nos écosystèmes et côtiers : érosion côtière. pollution, impacts du changement climatique, etc.



Mettre en place un fonds de compensation alimenté par les compagnies pétrolières et gazières, pour les préjudices subis par la pêche.



Veiller à ce que les compagnies qui exploitent les hydrocarbures offshore participent au financement et à la mise en place du Trust- Fund (Blue Bond), qui vise à réaliser les financements nécessaires pour une gestion durable de l'environnement et des écosystèmes marins.



