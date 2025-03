Programme d’accélération de la gestion des cadres : Le groupe Uba investit dans les leaders de demain, avec la formation de plus de 3 222 jeunes

Jeudi 6 Mars 2025

Selon un communiqué de presse, depuis sa création il y a trois ans, le Gmap, conçu pour fournir aux entrants les compétences et les connaissances nécessaires, a offert du mentorat, des formations et des expériences pratiques aux jeunes diplômés pour des rôles de leadership au sein de l’Uba.



Mercredi, renseigne la même source, une cérémonie a été organisée au Landmark Event Centre pour accueillir une nouvelle promotion de 1 138 diplômés, qui ont été intégrés à la banque après une formation intensive de plusieurs mois mettant à l’épreuve leur dévouement et leur résilience.



Cette cérémonie importante, précise-t-on, a été honorée par le Président du Groupe, Tony Elumelu, le Directeur général / Ceo du Groupe, Oliver Alawuba, ainsi que d’autres membres du Conseil d’administration, de la direction exécutive, des membres du corps professoral, des mentors, des familles et des amis des diplômés.



Elumelu, qui a exprimé son enthousiasme pour ces nouveaux diplômés, a souligné la passion de la banque pour l'autonomisation des jeunes en Afrique tout en réduisant l’écart de chômage, l'un des plus grands défis du continent, selon lui.



« Chez Uba, nous croyons que la transformation de l'Afrique est entre les mains de jeunes professionnels dynamiques et ambitieux comme vous. À travers le Gmap, nous façonnons non seulement des leaders de demain, mais nous renforçons également notre engagement envers l'excellence et l'impact. À nos diplômés, rappelez-vous que le succès repose sur le travail acharné, la résilience et un engagement à apprendre en permanence. Le monde vous attend pour laisser votre empreinte. », a déclaré M. Elumelu.



Prenant la parole plus tôt lors de l'événement, le Directeur général / Ceo du Groupe Uba, Oliver Alawuba, a exprimé une immense fierté pour les diplômés et a réitéré l’engagement inébranlable de la banque pour le développement du capital humain.



« Ce moment marque le début d’un parcours transformationnel qui façonnera vos carrières, vos contributions à la société et l’Afrique dans son ensemble. Le Gmap est un témoignage de notre vision d’autonomiser les esprits les plus brillants avec les compétences, les connaissances et l’état d’esprit nécessaires pour naviguer dans un paysage financier en constante évolution », a déclaré Alawuba.



Il a souligné l’engagement de l’Uba en matière de diversité de genre et d'inclusion, en mettant en avant que sur les 1 138 diplômés récents, 666 (soit 58 %) sont des femmes, un reflet de l'engagement de la banque à favoriser un lieu de travail équitable et inclusif.

Encourageant les diplômés, Alawuba les a invités à respecter les valeurs fondamentales de l’Uba : excellence, entrepreneuriat et exécution, tout en adoptant la persona de la banque, à savoir simplicité, réactivité et orientation vers les objectifs (Srg).



La cérémonie a été marquée par des témoignages inspirants d'anciens élèves du Gmpa qui ont réalisé des progrès significatifs au sein de la banque.



United Bank for Africa est l'un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés à travers le groupe et plus de 45 millions de clients dans le monde.



Présente dans vingt pays africains, ainsi qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et aux Émirats Arabes Unis, Uba propose des services bancaires de détail, commerciaux et institutionnels, menant l'inclusion financière et mettant en œuvre des technologies de pointe.

Adou FAYE





Source : La Banque africaine d'envergure mondiale, United Bank for Africa (Uba) Plc, continue de marquer un impact significatif, en formant la prochaine génération de professionnels dans les secteurs bancaire et financier du continent, à travers son Programme d'accélération de la gestion des cadres (Gmpa), qui a, à ce jour, formé plus de 3 222 jeunes professionnels à travers l'Afrique.

