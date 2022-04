Programme d'adduction en eau et d'extension des réseaux de distribution d'eau et du réseau électrique: Plus de 50 millions FCfa décaissés...

Le Conseil municipal a décidé d’engager sans délai, des travaux d’adduction d'eau à hauteur de 33.666.638 FCfa, en sus des engagements du Ministre de l’Eau, M. Serigne Mbaye Thiam et du PUDC Sénégal, de lancer une seconde phase de travaux d’extension du réseau de distribution.



Il paraît essentiel dans l’objectif, de créer l’équité entre les villages d’engager sans délai des travaux d’extension du réseau de distribution d'eau qui couvriront les villages les plus exposés au manque d’eau et/ou à la pénibilité dans la recherche du liquide précieux, à côté de l’électrification avec 17.500.000 FCfa destiné à l’extension du réseau électrique. Deux éléments qui demeurent des priorités pour ce Conseil municipal.



D’ailleurs, cette dotation exceptionnelle explique en grande partie, la progression du chapitre 7021, qui passe de 27.226.720 (en 2021) à 55.666.638 FCFA (en 2022), soit une hausse de +100%.

