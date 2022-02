Programme d’assainissement de 10 villes sénégalaises: Un financement complémentaire de 21 milliards FCfa, attendu

C’est à par le mausolée Seydina Issa Laye, du village traditionnel de Cambérène, que la Mission d’évaluation de la Banque ouest africaine de développement (Boad) qui se trouve à Dakar depuis quelques jours, a commencé sa visite des sites du Programme d’assainissement des 10 villes. En compagnie des responsables de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), ils ont constaté de visu l’état d’avancement des stations de pompage en construction à Cambérène 1, à Pikine, etc. Dans les ruelles sablonneuses de ces quartiers, la mission d’évaluation de la Boad, conduite par Djibrilla Hamidou, chargé d’Investissement-Infrastructures, a échangé avec les populations pour connaître leur implication dans ce projet.



D'après "Le Soleil", le Programme d’assainissement des 10 villes devait initialement raccorder 16 000 ménages pour 60 milliards FCfa. Cependant, le Coordonnateur du programme, Kader Konaté, a rappelé qu’à l’attribution des marchés, il a été constaté un gap de 21 milliards FCfa.



Après constat au niveau des différents chantiers du programme, financé par la Boad depuis 2015, la mission a décerné un satisfecit à l’Onas. Djibrilla Hamidou a ainsi annoncé que le Conseil d’administration de la banque va examiner, au mois de mars prochain, le financement complémentaire de 21 milliards FCfa pour l’extension de ce programme à 16 000 ménages sénégalais.



Le chargé d’Investissement-Infrastructures à la Boad a confié qu’ils ont déjà recueilli l’essentiel des éléments qui leur permettront d’avancer et de préparer un dossier de financement pour le prochain Conseil d’administration de la banque. Il a estimé que le dossier de financement de la phase complémentaire du projet des 10 villes, « est justifié et pertinent à la fois sur le plan sanitaire, social et économique ». « Sur les 21 milliards FCfa, la Boad va apporter une prise ferme de 15 milliards FCfa de prêt direct en faveur de l’État du Sénégal », a annoncé le Nigérien.



Le Directeur des Études et de la Planification de l’Onas, par ailleurs Coordonnateur du Programme d’assainissement des 10 villes, Kader Konaté, a indiqué que les 32 000 ménages qui seront intégralement raccordés, sont répartis dans les 10 villes que sont : Dakar, Pikine, Rufisque, Tivaouane, Louga, Saint-Louis, Tambacounda, Matam, Touba et Kaolack.



Le raccordement d’autres quartiers souhaité



La phase complémentaire pour l’extension du programme d’assainissement à 16 000 ménages sénégalais, est attendue avec impatience. Le vice-président de l’Association des délégués de quartier de la commune de Cambérène, Pape Samba Bâ, saluant la prise en charge des besoins en assainissement à Cambérène 1, a sollicité le raccordement des ménages des autres quartiers.



Même avis chez l’imam de Pikine-Est, Cheikh Oumar Tall, qui s’est réjoui de constater un grand soulagement des populations, « qui étaient confrontées à des problèmes d’évacuation des eaux usées et pluviales dans ce point bas du quartier ». D’ailleurs, une nouvelle station de pompage a été construite à Pikine-Est. Elle permet maintenant le refoulement des eaux vers la station d’épuration de Cambérène. Dans cette localité, l’imam a plaidé pour l’extension du projet aux quartiers environnants.