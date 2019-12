Programme de 100 000 logements: déjà 45 000 inscrits, 15% des dossiers rejetés Le programme de 100 000 logements présente un grand intérêt pour les populations. C’est en tout ce que révèle les 45 000 inscrits, à ce jour, sur le site du programme lancé seulement vendredi dernier, selon le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.

« Il faut dire que ce programme a un engouement très fort, parce nous avons déjà enregistré 45 000 demandes et le programme n’a été lancé que vendredi », a déclaré Abdou Karim Fofana sur la RFM.



Toutefois, souligne-t-il, « 15% de ces demandes ont rejetées parce que ne répondant aux critères ». En effet, révèle-t-il, « il y a 4 critères d’éligibilité. Il faut d’abord être de nationalité sénégalaise, ne pas être déjà propriétaire d’un logement sur le territoire national et ne pas avoir un salaire qui dépasse 450 000 francs ».



