Programme de «100 mille logements»: Les clés de 264 logements remises au ministre Abdoulaye Sow

La Caisse des dépôts et consignations (Cdc) a, dans le cadre de la première phase du programme, remis, au ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, les clés de 264 logements.



D’après‘’SourceA’’, le directeur général Cheikh Bâ et ses services, ont administré une leçon à toutes les autres entreprises engagées dans la réalisation du programme des «100 mille logements».