Programme de Résilience économique Covid 19 : qu'est-ce que l'Etat a fait pour le secteur privé ?



Lundi 29 Juin 2020

Pour le compte du secteur privé, le Programme de Résilience économique et sociale a permis :

• le paiement de créances du secteur privé sur

l’Etat pour un montant de 122 000 000 000 de FCFA ;

• des reports d’échéances au niveau des banques pour un montant de 135 milliards de

FCFA ;

• et l’opérationnalisation du mécanisme de financement dont les entreprises bénéficiaires

ont pu ainsi obtenir des crédits de trésorerie à des taux préférentiels, pour un montant

d’environ 10 milliards de FCFA.

Ce mécanisme aide à couvrir des charges incompressibles pour maintenir 5 374 emplois.



Enfin, la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes a soutenu à hauteur de 15,8 milliards de FCFA le secteur de la pêche, le cofinancement pour l’acquisition de matériels agricoles, la confection de 10 millions de masques et le commerce de produits horticoles menacés par la crise, notamment l’anacarde, l’oignon et la mangue.



Avec ses partenaires, la DER travaille également à la structuration d’un financement de 12 milliards de FCFA en soutien à l’élevage et à la campagne agricole.





