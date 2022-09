Programme des «100.000 Logements»: Pamecas et Locafrique mettent la main à la pâte

Le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) a signé deux conventions, le vendredi 9 septembre 2022 à Dakar, l’une avec l’Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Épargne et le Crédit au Sénégal (UM-PAMECAS), et l’autre avec Locafrique. Ces deux accords s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de construction des «100.000 logements» dans le pays.

L’accord conclu entre le FONGIP, tête de file de l’opérationnalisation du projet des «100.000 logements» et UM-PAMECAS, va permettre de mieux opérationnaliser le guichet 3 relatif à l’accompagnement des Sénégalais de l’extérieur. La deuxième convention signée entre le Fongip et Locafrique prend en compte les quatre guichets mis en place pour mieux encadrer et sécuriser les différentes interventions dans le cadre de ce programme, explique-t-on dans "L'As".



Énonçant les termes de la signature de ces accords, Thérèse Faye Diouf, Directrice générale du FONGIP, a expliqué que « la convention signée dans un premier temps avec PAMECAS concerne le guichet 3 des Sénégalais de l’extérieur, avec une quotité de 50 % et un plafond de défaut de 30 % du portefeuille de garantie ». Et de poursuivre : « En deuxième lieu, la convention avec Locafrique concerne les Sénégalais de l’extérieur et ceux de l’intérieur, notamment le guichet des personnes à revenus irréguliers avec une quotité de garantie de 50%, le guichet des salariés à revenus modestes avec une quotité de garantie de 35%, le guichet des Sénégalais de l’extérieur avec une quotité de 50%, et celui des adhérents des coopératives d’habitat avec des quotités fixées en fonction du profil de risque de chaque coopérative d’habitat ».

