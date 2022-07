Programme spécial de désenclavement : Des travaux de 10 km de routes lancés à Touba

Le «Penth» de Mame Cheikh Ibrahima Fall sis à Baye Fall Gua, a abrité, hier, la cérémonie de lancement des travaux de 10 kilomètres de routes qui s’inscrivent dans le cadre du Programme spécial de désenclavement initié par le Chef de l’Etat il y a quelques mois. « Ce Programme concerne la réalisation de 2500 km de route. Nous devons réaliser ces bretelles avant le grand Magal », a rappelé Khoult Ndiaye, responsable zonal de l’Ageroute. Les axes concernés sont Touba-Tindody long de 3 kilomètres, Darou-Darou Karim long de 5 km et la bretelle de 2 km allant du rond-point Ngabou à Baye Fall Gua passant devant la résidence de Mame Cheikh Ibrahima Fall, à Djanatou Mahwa.



Devant l’assistance, Khoult Ndiaye a indiqué que ces travaux vont coûter 2 milliards FCfa. Les trois entreprises retenues sont déjà sur place. Parmi elles, on retrouve Henan Chine et Crbc. Ces tronçons seront dotés de panneaux de signalisation et de ralentisseurs des points désignés. Le responsable de zone de l’Ageroute assure que ces routes seront praticables durant le Magal, même si, a-t-il ajouté, quelques menus travaux de finition se poursuivront après l’événement.



D’après "Le Soleil", les populations venues en masse pour le lancement de ces travaux devant la résidence Mame Cheikh Ibrahima Fall, ont manifesté leur satisfaction. Le Maire de Touba, Abdou Lahad Kâ et les autorités religieuses ont remercié et loué les efforts du Président Macky Sall, mais aussi prié pour la réalisation de ses objectifs immédiats et lointains pour le Sénégal. Serigne Bass Abdou Khadre était représenté par Serigne Ousmane Mbacké. Il y avait dans l’assistance Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Ministre-conseiller, Serigne Fallou Mbacké «Galass Kalthom», tête de liste de la coalition Bby, entre autres personnalités.