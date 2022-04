Programmes sociaux : 930 milliards FCfa injectés depuis 2014 (Ministre)

Le ministre de l’Économie du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, fait le bilan des programmes sociaux de base mis en place par le président de la République, Macky Sall. Selon lui, « ce sont 930 milliards FCfa qui ont été mis, de 2014 à aujourd’hui, dans ces programmes sociaux qui bénéficient, en majorité, aux populations de l’intérieur du pays ».



Ces programmes que sont le Pudc (Programme d’urgence de développement communautaire), le Puma (Programme d’urgence de modernisation des territoires et axes frontaliers), la Der / Fj (Délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes), la Cmu (Couverture maladie universelle), le Promovilles (Programme de modernisation de villes) et les Bourses de sécurité familiales, ont impacté qualitativement la vie des Sénégalais des profondeurs, a-t-il souligné.



Prenant l’exemple de la Cmu, le ministre a noté qu’en 2011, bien avant l’arrivée du Président Sall au pouvoir, seuls 25% de la population étaient bénéficiaires. Aujourd’hui, a-t-il fait remarquer, 52% de la population bénéficient de la Cmu. Les mêmes efforts ont été notés dans le secteur de l’électricité. De 25% en 2011, le taux de couverture de l’électrification rurale est passé à 55%, précise leSoleil.sn.