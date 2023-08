Progrès encourageants, mais des défis à affronter : Aminata Fall Niang de l'AJS sur la participation électorale

La participation des jeunes et des femmes lors des élections municipales et législatives précédentes a été considérée comme un progrès par la présidente de l'AJS. Cependant, Aminata Fall Niang souligne qu'il reste encore des défis à relever, notamment en ce qui concerne la qualité de la participation des jeunes et des femmes.



Aminata Fall Niang s'exprime à ce sujetuau micro de Birame Khary Ndaw et Mohamed Sané.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Août 2023