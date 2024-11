Progression de 57,8% du résultat net de la banque BICICI au premier semestre 2024.

Selon le rapport d’activité de cet établissement bancaire, ce résultat net est passé de 7,226 milliards FCFA au 30 juin 2023 à 11,405 milliards FCFA.



Durant la période sous revue, les dépôts de la clientèle ont connu une baisse de 8,6% à 717 milliards de FCFA contre 784 milliards FCFA au premier semestre 2023. Quant aux crédits nets à la clientèle, ils se sont accrus de 6,9%, se situant 507 milliards FCFA contre 475 milliards FCFA au 30 juin 2023.



Au finish, le produit net bancaire (PNB) de la BICICI a enregistré une progression de 23,4% en s’établissant à 32 milliards FCFA contre 26 milliards FCFA au premier semestre 2023. Selon la direction de la banque, cette hausse est la conséquence des actions de redynamisation commerciale entreprises par l’entreprise dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle orientation stratégique et de son plan de transformation.



De leur côté, les frais de gestion se sont élevés à près de 19 milliards FCFA, soit une progression de 5,1% par rapport au premier semestre 2023.



Concernant le résultat brut d’exploitation, il a dégagé un solde de 13,159 milliards FCFA contre 8,029 milliards FCFA au 30 juin 2023, soit une hausse de 64%.



Le coût du risque s’est affiché à -453 millions FCFA contre 208 millions FCFA au premier semestre 2023.



Pour sa part, le résultat courant avant impôt enregistre une hausse de 54% avec une réalisation de 13 milliards FCFA contre 8,274 milliards FCFA au premier semestre 2023.



<<Au regard de la dynamique commerciale actuelle de la banque, cette tendance devrait se poursuivre au cours du second semestre de l’exercice et permettre d’atteindre les performances financières attendues au titre du budget 2024>>, note la direction de la BICICI à propos des perspectives qui se dessinent pour l’établissement.

