Projet 100 mille logements / Abdoulaye Daouda Diallo: « Le Guichet unique est une avancée significative du programme » Le ministre des Finances et du Budget et son homologue de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique, ont procédé, ce mardi, au lancement et à l’installation des membres du guichet unique du projet 100 mille logements. Les services d’Abdoulaye Diallo et d’Abdoulaye Saydou Sow ont dans une déclaration conjointe, indiqué que cette étape constitue une avancée significative du programme.

Cadre spécifique de traitement des données foncières et fiscales pour ledit projet, le guichet unique permettra de réduire le délai de traitement des dossiers relatifs à l’immatriculation, au morcellement des assiettes foncières, à la délivrance de l’autorisation de construction, ainsi que les certificats de conformités y afférents.



« Le guichet unique pour le programme de 100 mille logements est une avancée significative dans la mise en œuvre de ce projet phare et marqueur décisif du Plan d’Action prioritaire accélérée et Ajustée (Pap 2AA). Il vient ainsi, compléter les dispositif et leviers, supports existants, destinés à donner corps au projet des 100 mille logements », a expliqué Abdoulaye Daouda Diallo.



Les procédure et formalités administratives décriées par les usagers du service public en raison de leur lourdeur de leur complexité, promet le ministre des Finances, vont céder place à une procédure accélérée avec beaucoup de sécurité en matière foncière et fiscale. « Conscient de cette situation et pour asseoir les bases d’un succès du projet 100 mille logements, il est apparu nécessaire voire obligatoire de mettre en place ce guichet unique », a-t-il souligné.



A en croire le ministre, cela va permettre aux promoteurs de bénéficier des exonérations fiscales et douanières prévues dans le cadre de la réalisation de ce projet. Avec une organisation déclinée au niveau central à travers deux section en charge de la supervision des procédées et procédures fiscales et foncières, et au niveau déconcentré, au niveau d’antennes régionales, sous la supervision des gouverneurs.



« Ces guichets permettront aussi aux bénéficiaires des logements de disposer de leur titre, dans des délais raisonnables. Le guichet unique, gage de réussite de ce projet, dépendra largement du dévouement et de l’engagement des présidents de sections ainsi que les coordonnateurs des antennes régionales », a-t-il conclu.



