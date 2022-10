Projet d’amnistie de Macky: Karim Wade menace de quitter le PDS …

Le projet d’amnistie du Chef de l’Etat Macky Sall n’agrée pas Karim Wade, successeur de son père, Me Abdoulaye Wade. Il menace même, de quitter le Parti Démocratique Sénégalais si jamais, les députés de Wallu valident cette volonté de Macky Sall à l’Assemblée nationale.



« Si le Pds accepte l’amnistie, Karim Wade est prêt à abandonner le parti et la politique. L’alternative est donc simple. Soit, on accepte l’amnistie et risquer de le voir abandonner le parti et la politique, parce qu’estimant qu’on l’a humilié.



Soit, on continue la lutte jusqu’à ce que son honneur soit complétement lavé. C’est de cela qu’il s’agit », a déclaré Nafissatou Diallo.