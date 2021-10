Projet d’appui à la résilience : Des bourses à 250 ménages vulnérables de Mont-Rolland Dans le cadre de la résilience face à la pandémie de la Covid19, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants a mis en œuvre un projet destiné à financer des ménages impactés par la pandémie du Covid-19.

Il s’agit du Projet d’appui à la résilience des ménages et des groupes vulnérables contre la Covid-19 (Parem), qui a démarré dans 4 régions du pays, en occurrence Thiès, Dakar, Diourbel et Saint Louis. Et la commune de Mont-Rolland fait partie des collectivités territoriales de la région de Thiès, à bénéficier de ce projet.



C’est dans ce cadre qu’il y a eu hier à Mont Rolland, une rencontre de partage. En effet, avec ce projet, 250 familles vulnérables de Mont Rolland vont bénéficier de financements sous forme de bourses économiques.



Selon Mme Nar Badiane Sagna, Directrice du Centre Départemental d’Assistance et de Formation pour la Femme (CEDAF) du département de Tivaouane, le constat est qu’aussi bien les ménages que les Petites et Moyennes Entreprises (Pme), ont été fortement et très négativement impactés par cette crise sanitaire liée à la pandémie de la maladie à coronavirus.



Selon Yves Lamine Ciss, maire de la commune de MontRolland, ce programme est très important dans la mesure où il va accompagner les familles vulnérables, fortement appauvries davantage par l’avènement du coronavirus.

