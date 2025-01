Projet de 25.000 logements : Les syndicats du BTP dénoncent une marginalisation des entreprises sénégalaises Les syndicats patronaux du bâtiment et des travaux publics (BTP) du Sénégal, regroupés au sein du Syndicat des entreprises du BTP du Sénégal (SPEBTPS) et du Syndicat national du BTP (SNBTP), expriment leur profonde indignation face à un projet de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SNHLM). Selon un article du journal L’EnQuête d’hier mercredi 29 janvier 2025, la SNHLM aurait conclu un protocole d’accord avec un consortium d’entreprises françaises basées à Montpellier pour la construction de 25.000 logements au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Janvier 2025 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|

Si cette information se confirme, les syndicats estiment que cette démarche traduit un manque de considération manifeste pour le secteur privé national, qui aurait pu être pleinement impliqué dans la mise en œuvre de ce projet d’envergure. Ils rappellent que la mission première de la SNHLM est de promouvoir le logement social en s’appuyant sur l’expertise locale, et dénoncent le choix d’un partenaire étranger sans consultation préalable des entreprises sénégalaises.



Une remise en cause du patriotisme économique



L’article de presse évoque également la création d’une société de droit sénégalais qui serait en charge du projet dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), avec des promesses de transfert de compétences et d’emplois locaux. Toutefois, les syndicats y voient une tentative de masquer une remise en cause de la souveraineté économique du pays.



« Attribuer ce marché à une entreprise sénégalaise dont les actionnaires seraient exclusivement étrangers ne change rien au fond du problème », dénoncent-ils, estimant que les entreprises locales devraient être les premières bénéficiaires de ce type de projet.



Alors que les autorités prônent régulièrement le patriotisme économique, les syndicats du BTP regrettent que la SNHLM ne privilégie pas une approche qui garantirait une participation active des entreprises sénégalaises. Pour eux, la solution la plus appropriée aurait été d’associer des promoteurs nationaux à des partenaires étrangers dans une logique de partenariat équilibré.



Un appel à revoir la position de la SNHLM



Les organisations patronales du secteur exhortent la SNHLM à revoir sa position et à privilégier la conclusion d’accords avec les entreprises sénégalaises du BTP et de la promotion immobilière. Elles soulignent que ces dernières disposent d’un savoir-faire reconnu et sont en mesure de mener à bien un tel projet tout en assurant une redistribution des bénéfices au sein de l’économie nationale.



Les syndicats insistent enfin sur la nécessité de faire en sorte que 100 % des travaux soient réalisés par des entreprises locales et que les fonds issus de la vente des logements soient domiciliés dans des banques sénégalaises. Une telle approche, affirment-ils, constituerait la meilleure illustration d’un engagement en faveur de la souveraineté économique du pays.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook