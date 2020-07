Projet de construction d’une autoroute à Touba : ça sent le bluff, selon Source A Source A, le quotidien rappelle qu’en « pleine cérémonie d’inauguration de l’Autoroute Ila Touba, le chef de l’Etat avait pris l’engagement solennel d’encercler la Ville sainte avec une Autoroute, sous la forme de deux fois deux voies, longues chacune, de 13 kilomètres ». Aujourd’hui ça sent le bluff, expliquent nos confrères…

Source A s’intéressant notamment au projet de construction d’une autoroute à Touba, dans le centre du pays, signale qu’il est tombé à l’eau, ironisant à sa Une ’’Le +Sall+ bluff’’.





En Avril 2019, Macky Sall avait fait procéder, en présence de Serigne Bass Abdou Khadre, au lancement des travaux dont le coût était estimé à 23 milliards F Cfa’’, rappelle le journal.



’’Mais ça vire au grand bluff. Car, au dernier moment, Touba n’aura droit qu’à une seule route, selon nos infos. Le projet, que pilotait l’Ageroute, a été, finalement, confié, après le dernier remaniement, au Promovilles (Projet de modernisation des villes) niché dans le Ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale dirigé par Mansour Faye’’, rapporte la publication.





