Projet de loi Moustapha Diagne : Pastef/Dagana met en garde contre toute tentative de liquidation d’Ousmane Sonko Le projet de loi proposé par le député Moustapha Diagne, visant à éliminer de l’élection présidentielle tout fonctionnaire radié de la Fonction publique, n’est qu’un moyen d’écarter Ousmane Sonko de la prochaine course à la présidentielle selon la Fédération départementale de Dagana de Pastef.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Octobre 2019 à 10:48 | | 0 commentaire(s)|

C’est en tout ce qu’a déclaré Mapathé Diaw qui s’est exprimé au nom de cette Fédération. « Ousmane Sonko n’a pas été radié de la Fonction publique, c’est Macky Sall qui l’a radié », a-t-il dit dans des propos relayés par la RFM.

Et de poursuivre, « nous mettons en garde le régime contre toute tentative de liquidation d’Ousmane Sonko et ce projet de loi proposé par Moustapha Diagne ».

La fédération départementale de Pastef de Dagana a réitéré tout son soutien à son leader dans l’affaire dite des 94 milliards, dénonçant le rapport de l’Assemblée nationale qu’elle qualifie de politique.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos