Projet de loi de finances 2023 : Les considérations générales

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire s’est réunie, le mardi 25 octobre 2022, sous la direction de Seydou Diouf, Président de ladite Commission, à l’effet d’examiner, les documents budgétaires relatifs au Projet de Loi de Finances initiale pour l’année 2023, que sont notamment :

- le Rapport économique et financier ;

- les Recettes ;

- la Dette publique ;

- les Projets de budget des Pouvoirs publics.



Le Gouvernement était représenté par Monsieur Mamadou Moustapha BA, Ministre des Finances et du Budget, Madame Oulimata SARR, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, et Monsieur Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, accompagnés de leurs principaux collaborateurs.



À la suite du mot de bienvenue de Monsieur le Président, Madame le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération ainsi que son Collègue des Finances et du Budget ont fait l’économie des orientations majeures du Projet de Loi de Finances initiale pour l’année 2023, se fondant sur :

- d’une part, les données significatives du Rapport économique et financier,

- et, d’autre part, les réflexions pertinentes, de haute portée, émises au cours du débat général.