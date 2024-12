Projet de loi de finances 2025 : Les recettes évaluées à 5 014,3 milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2024 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

. «Sur la base des principales hypothèses arrêtées par le cadrage macroéconomique et budgétaire, le projet de loi de finances pour l’année 2025 est arrêté : en recettes à 5 014,3 milliards de FCfa contre 4 915,2 milliards de FCfa pour la loi de finances pour l’année 2024, et 4075 milliards de FCFA pour le projet de loi de finances rectificatives 2024 (Plfr 2024), soit une hausse de 99,1 milliards de FCFA en valeur absolue et 2% en valeur relative ; en dépenses à 6 614,8 milliards de FCFA contre 5 755,4 milliards de FCFA pour la loi de finances pour l’année 2024, soit une hausse de 859,4 milliards de FCFA en valeur absolue et 14,9% en valeur relative », révèle le document. Ce budget, ajoute la même source, marque un effet de rattrapage par rapport à l’exercice 2024, fortement impacté par les effets des tensions sociopolitiques durant le premier trimestre 2024 et par la poursuite du ralentissement des activités économiques sur tout le reste de l’année, hors secteur de l’énergie.



Selon la même source, un autre fait majeur est l’entrée du Sénégal dans le cercle des producteurs de pétrole avec une production attendue à 15 millions de barils pour 2024 et 30 millions de barils pour 2025. La production de gaz démarre en 2025 avec une production attendue de 1,2 million de Gaz naturel liquéfié (Gnl). Les estimations des recettes provenant de l’exploitation des ressources d’hydrocarbures, basées sur les hypothèses de prix des perspectives économiques mondiales publiées par les services du Fmi en octobre 2024, sont arrêtées pour les années 2024, 2025, 2026 et 2027, avec des montants respectifs de 49,65 milliards de FCFA, 72,53 milliards de FCFA, 87,87 milliards de FCFA et 155,20 milliards de FCFA.



«Ainsi, le budget 2025 enregistre des recettes fiscales et non fiscales provenant de l’exploitation des hydrocarbures d’un montant de 72,53 milliards de FCFA réparti, conformément à la loi portant sur les hydrocarbures, comme suit : - budget général : 50,85 milliards de FCFA (70%) ; - Comptes spéciaux du trésor : 21,68 milliards de FCFA (30%) dont : Fonds intergénérationnel : 7,25 milliards de FCFA (10%) ; Fonds de stabilisation : 14,43 milliards de FCFA (20%). Cette répartition des recettes issues des hydrocarbures entre le budget général (70%) et les fonds intergénérationnel (10%) et de stabilisation (20%) est conforme aux dispositions des articles 5 et 12 de la loi n°2022-09 du 19 avril 2022 relative à la répartition et à l’encadrement de la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures », détaille le document.



Le document informe que les détails des données chiffrées dudit projet de loi se présentent comme suit : le budget général s’élève à 4 794,6 milliards de FCFA en recettes et à 6 395,1 milliards de FCFA en dépenses.



Adou Faye







Source : Les grands axes du projet de loi de finances (Plf) 2025, sont connus. Selon le document reçu au "Journal de l’économie sénégalaise" (Lejecos), toutes les actions du projet de budget pour l’année 2025, sont portées par 10 dotations et 129 programmes budgétaires, dont 11 pour les Comptes spéciaux du Trésor, répartis entre 25 ministères et 7 institutions.Source : https://www.lejecos.com/Projet-de-loi-de-finances-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook