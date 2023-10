Projet de repeuplement du fleuve Sénégal: Le PUMA fait une grande mobilisation à Ngaolé

Le programme Puma a déjà posé des jalons de la préservation à travers une campagne de sensibilisation à l’endroit des communautés soubalbés. D’ailleurs un des partenaires clés du programme dans le cadre de cet évènement est la convergence Soubalbés, association qui réunit tous les groupements de Soubalbés.



Au-delà de la cohésion sociale, le fleuve Sénégal a aussi une dimension économique que le programme PUMA cherche à renforcer. Le village de Ngaolé qui a accueilli la première cérémonie dans le cadre du repeuplement a revu des cages flottantes et de l’accompagnement technique de l’agence nationale de l’aquaculture, partenaire aussi du PUMA dans le cadre de ce projet.



L’artiste international Baba Maal, Ambassadeur du projet de repeuplement du fleuve est venu à Ngaolé pour participer à la sensibilisation. Il s’est félicité de la dimension fédératrice du fleuve et de l’entente entre les communautés sénégalaises et mauritaniennes habitant entre les deux rives du fleuve.