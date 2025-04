Projet de train Dakar–Tambacounda : Yankhoba Diémé critique les choix du régime précédent et trace la voie de la relance Dans une interview accordée à Walf le dimanche 20 avril, le ministre Yankhoba Diémé est revenu sur le projet de ligne ferroviaire Dakar–Tambacounda, initialement lancé en 2017. Il a rappelé qu’un contrat avait été signé à l’époque avec une entreprise turque, pour un montant de 1 200 milliards de FCFA. Le projet prévoyait 32 rames, la construction d’un port sec à Tambacounda ou à Kidira, l’aménagement de toutes les gares entre Dakar et Tamba, ainsi que la pose de rails à écartement standard.

« Cela aurait pu être le plus grand projet du régime précédent. Je ne comprends pas comment ils ont pu le remplacer par le TER de 36 km, pour le même montant… alors qu’en termes de rentabilité économique, financière et sociale, ce n’est pas comparable », a déclaré le ministre, critiquant le choix du Train express régional (TER), privilégié sous le mandat de Macky Sall.



Le ministre a également évoqué la relance du projet sous le nouveau gouvernement, affirmant qu’il s’agit d’un des « projets catalytiques » de la nouvelle politique ferroviaire. Toutefois, il appelle à la patience : « Nous devons dire aux Sénégalais que cela prendra du temps, entre 5 et 10 ans… »



Dans l’immédiat, les autorités comptent avancer par étapes : « Nous travaillons cependant à obtenir des livrables progressifs : peut-être en réhabilitant d’abord les anciens rails métriques avant de mettre en place les nouveaux rails à écartement standard », a précisé Yankhoba Diémé.



