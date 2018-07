Projet du Brt : Les impactés de Grand-Médine indemnisés

Selon Alioune Badara Samb, préfet de Dakar, pour ces impactés de Grand Médine, l’Etat a dégagé un montant de près d’un demi-milliard de FCfa. A cela, précise-t-il, des parcelles seront mises à leur disposition. M. Samb a remercié le directeur général du Cetud pour le bon pilotage du processus qui a conduit aujourd’hui à la remise des premiers chèques aux impactés de Grand-Médine. « En un temps relativement court, toutes les difficultés liées à la libération des emprises ont été réglées », a fait remarquer le préfet de Dakar. Il a également salué le bon comportement des impactés qui à son avis, ont compris que l’Etat travaille pour eux. «Le principe, c’est d’avoir une indemnisation juste. En plus de cela, vous aurez des parcelles. Je considère que vous avez fait le bon choix. C’est à vous de nous aider maintenant », a lancé M. Samb aux impactés. Il a rappelé aux populations que le Brt est un projet d’utilité publique qui va améliorer la mobilité des populations.



« Nous assistons à un moment important pour le projet Brt avec la remise des premiers chèques d’un montant de près d’un demi-milliard de FCfa pour indemniser les impactés», a déclaré Thierno Birahim Aw, le directeur général du Cetud. M. Aw a salué le sens de l’organisation, des responsabilités et l’engagement des impactés qui ont pris en compte l’intérêt général. Il a expliqué que le Brt est un projet structurant du Pse, fruit de la vision du président de la République. Le Brt, poursuit-il, qui s’étend sur 18 Km entre Dakar et Guédiawaye desservira 23 stations avec un temps de parcours réduit de moitié.



Le maire de la commune de Patte-d’oie, Banda Diop a salué la bonne conduite du projet. Les impactés de Grand-Médine par la voix de leur vice-présidente, Marie Albis ont salué la diligence des pouvoirs publics qui a conduit à la remise des premiers chèques.

Mariama Diallo