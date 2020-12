Projet "les collines de Guereo": un "baquage" avorté sur 378 hectares Libération informe qu'un braquage de 378 hectares sur ce qui est appelé le projet des collines de Guereo a avorté.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Décembre 2020 à 06:17 | | 0 commentaire(s)|

Le journal annonce que le site qui appartenait déjà à plusieurs particuliers et a des agriculteurs, avait été "offert"à Pascal Versiglioni.



L'ancien conseil rural de Sindia, à l'origine du litige à Ndingler, au coeur de la magouille. Et le journal d'ajouter que l'Urbanisme de Mbour avait donné un avis favorable pour un...bail, mais la Cour suprême a déchiré la délibération en cause.



